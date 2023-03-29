شولتس يتمسك بأعمال التوسعة في ديوان المستشارية رغم انتقادات وزير المالية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن تمسكه بأعمال التوسعة في ديوان المستشارية والبالغة تكلفتها 777 مليون يورو رغم انتقادات وزير ماليته كريستيان ليندنر.

وفي إشارة إلى الأعمال التحضيرية الجارية بالفعل للمبنى الجديد، قال شولتس اليوم الأربعاء أثناء استجواب الحكومة في البرلمان:" اتخذنا قرارات في الدورة التشريعية السابقة، وجار تنفيذ خطوات المعالجة الخاصة بذلك كما يمكنكم أن تروا إذا نظرتم حولكم".

ورفض شولتس اتهام ماركوس بول عضو البرلمان عن حزب البديل من أجل ألمانيا الذي وصف المبنى الجديد بأنه من قبيل البذخ وقال: "يجب حماية كل من اتخذ القرار في هذا الشأن من هذا التشهير وخاصة المهندسين المعماريين الذين يتعرضون لظلم تام".

يذكر أن المبنى الجديد المزمع في ديوان المستشارية يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة.

وحسب تقديرات دوائر حكومية في الخريف الماضي، فإن من المنتظر أن تبلغ تكلفة المبنى الذي سيتم بناؤه من الحجر الرملي وسيضم نحو 400 مكتب ما يقرب من 777 مليون يورو أي بزيادة بمقدار 177 مليون يورو عما كان مقدرا له بالأساس.

وكان ليندنر انتقد المبنى الجديد خلال المشاورات الجارية حول الميزانية، وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحر في تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "أعتقد أن إنشاء مبنى جديد بتكلفة لا تقل عن 800 مليون يورو في الفترات التي زاد فيها العمل المكتبي من المنزل ومرونة الأماكن بالنسبة للعمل، هو أمر يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لديوان المستشارية".

وكان ليندنر أوقف أعمال توسعة في مبنى وزارة المالية في الوقت الحالي.