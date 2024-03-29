 أرتيتا يزف نبأ سارا بشأن ثلاثي أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي - بوابة الشروق
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أرتيتا يزف نبأ سارا بشأن ثلاثي أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

محمد ثابت
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:01 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 5:01 م

زف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، نبأ سارا لجماهير المدفعجية بشأن جاهزية ثلاثي الفريق قبل مواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

قال ميكيل أرتيتا في تصريحات صحفية قبل مواجهة مانشستر سيتي في البريميرليج:" هناك فرصة لرؤية بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي وجابرييل ماجاليس يلعبون ضد مانشستر سيتي؟ نعم".

أضاف أرتيتا:" ام يتدربوا بعد، لدينا جلسة تدريبية أخرى غدا، لكن هناك فرصة ليكونوا جزءًا من الفريق".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث ولديه 63 نقطة.


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