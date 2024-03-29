فاماليكاو يفوز على جيل فيسنتي في الدوري البرتغالي

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فاز فريق فاماليكاو على مضيفه جيل فيسنتي 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأنهى فاماليكاو الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه جهوندير كاديز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل شيكينيو الهدف الثاني لفاماليكاو في الدقيقة 68 قبل أن يسجل جيل فيسنتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 72 عن طريق موريلو كوستا.

ورفع فاماليكاو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد جيل فيسنتي عند 28 نقطة في المركز التاسع.