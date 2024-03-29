قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، إنه جرى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجاهزة على الأسر الأولى بالرعاية مجاناً، بمنطقة دهب اسكوير، تحت إشراف مجلس المدينة، مشيرًا إلى أنه سيجري افتتاح المعرض مساء اليوم الجمعة، عقب صلاة التراويح تحت شعار "بنكمل بعض".

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أن الهدف من إقامة المعرض هو نشر وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعي، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، والوصول للفئات المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع المجتمع المدني.

وأكد أن المعرض يتضمن أكثر من 300 قطعة ملابس مختلفة المقاسات لسد احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الفطر المبارك، وسيجري التوزيع العادل للملابس لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيدا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وأشار إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، يحث المواطنين أيضًا على المشاركة في مثل هذه الأعمال الخيرية، مما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات، وتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر، وإدخال البهجة عليهم.