اعتقال الصحفية الروسية أنتونينا فافورسكايا بسبب تغطيتها قضية نافالني

قالت محكمة في موسكو اليوم الجمعة، إن الصحفية الروسية أنتونينا فافورسكايا، التي غطت على نطاق واسع محاكمات المعارض الراحل أليكسي نافالني اعتقلت بسبب علاقتها المزعومة بمؤسسته المحظورة لمكافحة الفساد.

ورفضت كل من وكالة "سوتا فيجن" الإعلامية التي تعمل بها فافورسكايا وكذلك كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني هذه الاتهامات، قائلتين إنها ذريعة من قبل السلطات الروسية لإسكات الصحفية، التي تواجه السجن ست سنوات بعد اعتقالها أمس الأربعاء.

وكتبت يارميش على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه على عكس ما ورد في لائحة الاتهام، فإن فافورسكايا لم تنشر أبدا مواد لمؤسسة نافالني لمكافحة الفساد، التي تم تصنيفها على أنها "منظمة متطرفة" في روسيا.

ومنذ بداية الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من عامين، دأبت موسكو بشكل متزايد على قمع الأصوات المحلية الناقدة لها.