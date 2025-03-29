هولندا: المشتبه به في عملية الطعن بأمستردام أوكراني الجنسية

قالت الشرطة الهولندية السبت، إن المشتبه به في هجوم طعن أصيب فيه خمسة أشخاص في وسط أمستردام الخميس، هو أوكراني يبلغ من العمر 30 عاماً من منطقة دونيتسك الشرقية.

ويعتقد أن الرجل أصاب الأشخاص الخمسة عشوائياً باستخدام عدة سكاكين خلال عملية الطعن بالقرب من ساحة دام المزدحمة.

وألقت السلطات القبض عليه سريعاً بعد الواقعة بمساعدة المارة، مما أدى إلى إصابته في ساقه.

وقالت الشرطة، إنه نزل في فندق بأمستردام الأربعاء، وسيمثل أمام القضاء في الأول من أبريل، لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجازه.

ولم تتوصل الشرطة بعد إلى دوافع عملية الطعن، وقالت إن التحقيقات جارية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

والمصابون هم شاب بولندي (26 عاماً)، وامرأة بلجيكية (73 عاماً)، وشابة من أمستردام (19 عاماً)، وامرأة (67 عاماً) ورجل (69 عاماً) وهما أمريكيان.

وقالت الشرطة، إن البولندي خرج من المستشفى الجمعة، في حين يتلقى المصابون الآخرون العلاج في المستشفى لكن حالتهم مستقرة.