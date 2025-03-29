 خالد الغندور يتغنى بنجم الزمالك بعد التأهل لنهائي الكأس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خالد الغندور يتغنى بنجم الزمالك بعد التأهل لنهائي الكأس

زيـاد الميرغني
نشر في: السبت 29 مارس 2025 - 1:57 ص | آخر تحديث: السبت 29 مارس 2025 - 1:57 ص

تغنى خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، بـ محمد شحاتة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بعد الأداء المميز الذي قدمه الأخير في مباراة فريقه أمام سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر.

والتقي الزمالك مع سيراميكا مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة الدولي، وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2-1 ليضرب الزمالك موعدًا في النهائي مع بيراميدز.

ونشر خالد الغندور صورة لـ محمد شحاتة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معلقًا عليها: «من وجهة نظري أفضل لاعب في المباراة».

وفي سياق آخر، يستعد الزمالك لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم 2 أبريل المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.


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