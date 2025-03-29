اليونيفيل: إسرائيل تنتهك القرار 1701 وسيادة لبنان

قال المتحدث باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل آندريا تينتي، إنّ قوات اليونيفيل تتواصل مع الأطراف المعنية إسرائيل والسلطات اللبنانية وتطالب بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وحذر في تصريحات تلفزيونية، من أن الحوادث الأخيرة قد تعيد المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار التي شهدتها في نوفمبر الماضي.

وأوضح أن الساعات الأخيرة شهدت انتهاكات متعددة، مشيرا إلى أن أبرزها كان من الجانب الإسرائيلي عبر هجوم باستخدام المقاتلات والمسيرات وقصف جنوب لبنان وتواجد الجيش الإسرائيلي في الجنوب.

وأفاد بأنه تم رصد انتهاكات من الطرف اللبناني وجدناها في الجنوب أيضًا، مشددا على ضرورة الالتزام من الجميع حتى يعاد الاستقرار لمنطقة عانت طويلا على مدار الـ 15 شهرًا الماضية.

وأكد أن إسرائيل تنتهك القرار 1701 بتواجدها في جنوب لبنان، وأيضًا تنتهك السيادة اللبنانية بهذا الوجود.

ودعا إلى ضرورة إجراء حوار دبلوماسي مع الجانب الإسرائيلي من أجل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي سيطر عليها في جنوب لبنان.

وأوضح أن هذه المواقع «5 مواقع» ينتظر أن ينتشر فيها الجيش اللبناني، لا سيما وأن الوجود الإسرائيلي فيها يشكل انتهاكا ينبغي معه انسحاب الجيش الإسرائيلي.

وقصفت إسرائيل، الجمعة، الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله، للمرة الأولى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين في نوفمبر بعدما قالت إنها إطلاق للصواريخ عليها من جنوب لبنان.

وأعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، فتح تحقيق في ما جرى، وقال إن كل شيء يشير إلى أن حزب الله ليس مسئولا عن إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل.

وأفاد الجيش بأنه عثر في جنوب لبنان على منصات إطلاق صواريخ استخدمت لاستهداف اسرائيل.