رئيس حماس في غزة: الاحتلال عاد للحرب بشكل أكثر وحشية وعنفا بالقتل والقصف والاجتياح

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن الاحتلال لم يقبل لا بالجلوس على طاولة المفاوضات لبدء المرحلة الثانية، كما هو متفق عليه.

وأضاف في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، والموقف من عروض وقف إطلاق النارأن الاحتلال لم ينسحب من محور صلاح الدين فيلادلفيا، بل وعاد للحرب بشكل أكثر وحشية وعنفاً بالقتل والقصف والاجتياح في بعض مناطق القطاع، وأغلق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وتابع: «مع ذلك تمسكنا بموقفٍ واضحٍ هو الالتزام بالاتفاق، وخاطبنا العالمَ أجمع بموقفنا، أننا لا نريد أي شيء جديد، نريد احترام ما تم التوقيع عليه وما ضمنه الضامنون، وأقرّه المجتمعُ الدولي».

وأشار إلى أنه حرصًا من الحركة على شعبها وأهلها، تعاملت مع كل العروض بمسئولية وإيجابية بهدف الوصول إلى أهدافها من وقف الحرب.

ونوه بأن الحركة تسلمت قبل يومين مقترحاً من الوسطاءِ، وتعاملت معه بإيجابية ووافقت عليه، متابعًا: «نأمل ألا يعطلَه الاحتلال ويجهض جهود الوسطاء».