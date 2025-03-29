مدحت العدل يُهاجم حسام حسن بسبب زيزو و«المال»

وجه السيناريست مدحت العدل انتقادًا لاذعًا إلى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تصريحاته الأخيرة التي أثارت الجدل عبر أحد البرامج التلفزيونية.

وكتب مدحت العدل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حسام حسن بكل تاريخه- كلاعب- وليس كمدرب لأنه في التدريب من قبل العلم، عيب على عمره وقيمته أن يظهر في برنامج مقالب فيتم بهدلته من أجل المال الذي لا يحتاجه».

أضاف: «عيب وهو كمدرب للمنتخب أن يُسأل على زيزو لاعب في الزمالك فينحاز للأهلي.. لا فهم ولا عقل ولا حكمة ولا احترام لملايين من جماهير الزمالك الذي تشرف بارتداء زيه العظيم».

أتم: «هناك بشر كلما زادوا في العمر تقصوا في الحكمة».

كان حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وجه نصيحة لـ أحمد مصطفى «زيزو» جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بشأن مستقبله مع الفريق الأبيض.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»: ««نصيحتي لـ زيزو يلعب خارج الدوري المصري».

وأضاف: «لو استمر زيزو في الدوري المصري.. لو انتقل للأهلي هيبقى أفضل».