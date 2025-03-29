حماس: قدمنا لمصر أسماء أشخاص لتشكيل لجنة الإسناد لإدارة غزة

قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، إن الحركة استجابت للمقترح المصري بتشكيل لجنة إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة، تتحمل مسئوليةَ القطاع كاملاً في كل المجالات.

وأضاف أن هذه اللجنة تتشكل من شخصياتٍ وطنيةٍ مستقلة، وأن يتسلموا عملهم بدءاً من لحظة الاتفاق، لقطع الطريق أمام أي دعاية يمكن أن يمارسها الاحتلال.

وصرح الحية: «انطلاقًا من الرؤية التي وضعتها الحركة في حياة الراحل إسماعيل هنية في الأسبوع الثاني للحرب، والتي تتضمن أولاً وقف العدوان، ثانياً تحقيق وحدة شعبنا لاستثمار نتائج الطوفان، ثالثاً العمل المشترك مع مكونات شعبنا الفلسطيني لنيل حقنا بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، والحق في عودة اللاجئين. ، فقد تحركنا لإنجاز وتحقيق وحدة شعبنا، وذهبنا إلى روسيا ثم الصين مرتين، وأبرمنا اتفاقاً واضحاً مثّلَ إجماع القوى والفصائل بتشكيل حكومة توافق وطني من خبراء».

وأشار إلى الوصول إلى مراحل متقدمة في هذه الحوارات، وأن الحركة قدمت مع عددٍ من القوى والفصائل لمصر مجموعةً من الأسماء لأشخاصٍ مستقلين ومهنيين وخبراء لإتمام عمليةِ التشكيل، متابعًا: «نأمل من الأشقاء في مصر أن يتمكنوا من الإسراعِ في تشكيلها بعدما أخذوا دعماً عربياً وإسلامياً لها».