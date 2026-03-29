الداخلية الكويتية: التعامل مع 599 بلاغا بسقوط شظايا منذ بداية العدوان الإيراني

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، أن فرق التخلص من المتفجرات تعاملت مع 11 بلاغا مرتبطا بسقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان، أن مجموع البلاغات منذ بداية العدوان الإيراني على البلاد ارتفع إلى 599 بلاغا.

وقال العميد ناصر بوصليب المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المتحدث باسم الوزارة، خلال إيجاز إعلامي بشأن الأحداث الراهنة، إن صافرات الإنذار جرى تشغيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 12 صافرة إنذار، إذ بلغ عدد مرات تشغيلها من بداية العدوان 158 مرة.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالرجوع إلى المصادر الرسمية فقط والتعامل بوعي ومسئولية لما تمثله هذه الخطوات من تعزيز للأمن ودعم لاستقرار البلاد.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.