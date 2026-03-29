شركات النقل في ألمانيا تحذر من موجة ارتفاع أسعار بسبب غلاء الوقود

يشكل الارتفاع الحاد في أسعار الديزل عبئا كبيرا على قطاع الشحن في ألمانيا.

ومنذ بداية حرب إيران ارتفع السعر بنحو 40 سنت لكل لتر ديزل، بحسب ديرك إنجلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات.

وبافتراض مسافة سير شهرية تبلغ 10 آلاف كيلومتر واستهلاك 30 لترا لكل كيلومتر، فإن الشاحنة الواحدة تتحمل تكاليف إضافية تصل إلى نحو 1200 يورو شهريا. ومع أسطول مكون من 50 مركبة، يصل هذا إلى أكثر من 700 ألفا يورو سنويا. وقال إنجلهارت: "من الواضح أن لذلك تأثيرا محتملا على أسعار المستهلكين عاجلا أو آجلا".

وفي ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل، يطالب قطاع النقل بإجراءات حكومية سريعة لتخفيف الأعباء. وقال إنجلهارت إن هناك حاجة إلى تدابير سريعة وغير بيروقراطية لضمان سيولة الشركات والحفاظ على سلاسل الإمداد.

ومن بين المطالب فرض "سقف لأسعار الديزل" للحد من الأعباء على الشركات ومنع حالات الإفلاس في قطاع الشركات المتوسطة. كما يمكن النظر في استرداد ضريبة ثاني أكسيد الكربون على الديزل أو تعليق احتسابها ضمن رسوم الشاحنات. وأكد إنجلهارت أن الأهم هو أن تكون الإجراءات موجهة بدقة وتصل تأثيراتها مباشرة إلى شركات النقل.