إصابة أكثر من 300 جندي أمريكي في حرب إيران وسط زيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

ارتفع عدد الجنود الأمريكيين الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى أكثر من 300، مع إصابة أكثر من عشرين جنديا هذا الأسبوع في هجمات على قاعدة جوية سعودية.

وأطلقت إيران ستة صواريخ باليستية و29 طائرة مسيرة على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية يوم الجمعة، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 جنديا، بينهم خمسة إصاباتهم خطيرة، وفقا لما ذكره شخصان مطلعان على هذا الأمر. وكان المسؤولون الأمريكيون قد أعلنوا في البداية عن إصابة ما لا يقل عن 10 جنود أمريكيين، بينهم اثنان إصابتيهما خطيرة.

وتتوجه المزيد من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت عن وصول سفينة حربية أمريكية تحمل نحو 2500 من مشاة البحرية إلى المنطقة.

وقبل وصول مشاة البحرية، كانت القوات الأمريكية قد استقدمت أكبر قوة أمريكية إلى المنطقة خلال أكثر من 20 عاما، بما في ذلك حاملة طائرات، وعدد من السفن الحربية الأخرى، وحوالي 50 ألف جندي. وكانت حاملة الطائرات "جيرالد فورد"، وهي أحدث حاملة طائرات أمريكية، قد غادرت المنطقة مؤخرا لإجراء إصلاحات وتجديد الإمدادات في أوروبا بعد حريق في غرفة غسيل أثر على بعض حجرات نوم السفينة.