سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تابع رؤساء مدن محافظة أسوان مساء اليوم الأحد، تنفيذ قرار غلق المحلات وذلك لليوم الثاني تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء في إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان اللواء سمير البلاصي رئيس مدينة كوم أمبو، تجول في شوارع المدينة في إطار متابعة تنفيذ قرار الغلق من قبل المحلات، وشهد التزام أغلبية المحلات بقرار الغلق.

وفي مدينتي إدفو وأسوان تجول رؤساء المدن في الشوارع لمتابعة قرار الغلق، كما قام رؤساء مدينتي دراو ونصر النوبة بمتابعة تنفيذ القرار.

وفي هذا الإطار ناشد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان المواطنين بضرورة الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على المرافق العامة للمحافظة.

جدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار رقم ( 909 لسنة 2026) بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من الساعة التاسعة مساء أمام الجمهور بدء من اليوم السبت 28 مارس 2026، ويعمل بهذا القرار لمدة شهر، وتم استثناء الأنشطة السياحية في محافظة أسوان من تطبيق المواعيد الواردة بالقرار مع الالتزام بالمواعيد المقررة بقرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة.