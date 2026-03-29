«كاف» يعلن تفاصيل عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي ونظام دوري الأمم

أعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن تفاصيل عودة بطولة دوري السوبر الإفريقي للأندية، بالإضافة إلى تحديد نظام بطولة دوري الأمم الإفريقية للمنتخبات، والتي أعلن عنها في وقت سابق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال باتريس موتسيبي في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للكاف اليوم، الأحد، في القاهرة: «الدوري الإفريقي للأندية سيعود نهاية العام الجاري، لكننا نبحث عن عروض رعاية لائقة».

وأضاف: «وبططولة دوري الأمم الإفريقي للمنتخبات سيقام بنظام التقسيم الجغرافي وكل نسخة ستكون خلال عامين».

وأتم تصريحاته بالكشف عن زيادة عدد المنتخبات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث قال: «كأس أمم إفريقيا ستقام بمشاركة 28 منتخبا في المستقبل».

وبذلك تعود بطولة دوري السوبر الإفريقي للأندية من جديد هذا العام بعدما أقيمت نسخة واحدة في 2023.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صن داونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وأقيمت بنظام الأدوار الإقصائية من مباراتين ذهاب وإياب، حيث توج صن داونز الجنوب أفريقي باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.