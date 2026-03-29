زيلينسكي: روسيا أطلقت 40 صاروخا وأكثر من 3 آلاف طائرة مسيرة على أوكرانيا خلال أسبوع

وقال زيلينسكي: "خلال الأسبوع الماضي وحده، شنت روسيا هجمات على أوكرانيا باستخدام أكثر من 3000 طائرة مسيرة هجومية ضد مدننا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى أكثر من 1450 قنبلة جوية موجهة، و40 صاروخا من طرز مختلفة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي، أن "روسيا لا تظهر أي تراجع في عملياتها العسكرية ضد دولتنا وشعبنا، بل تعمل علنا في الوقت نفسه، على إطالة أمد حرب أخرى تساهم في زعزعة الاستقرار العالمي".

وقال زيلينسكي، إن أوكرانيا تتعرض لهجمات باستخدام نفس الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي تتعرض لها دول في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج، مما يؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق العالمية وإغلاق الممرات البحرية.

وأضاف زيلينسكي، "نحن بحاجة إلى بناء أنظمة دفاع مشتركة وحديثة، أثبتت فعاليتها في الحرب، كما يجب علينا تطوير إنتاج مشترك لأسلحة حديثة وفعالة، وكذلك توحيد قدراتنا لكي ينعم الأشخاص بالعيش في سلام في أوروبا والشرق الأوسط وباقي أنحاء العالم".