الأعلى للجامعات: مرشح واحد فقط على منصب رئيس جامعة دمياط بدون منافس

أعلن المجلس الأعلى للجامعات تقدم مرشح و نا حد فقط على منصب رئيس جامعة دمياط وهو الدكتور سيد دعدور رئيس الجامعة الحالي، بدون منافس حيث أعلن المجلس اليوم القوائم المبدئية للمرشحين على منصب رئيس الجامعة في 8 جامعات.

ويفتح باب الطعون يومي 4 و 5 مايو، ومن ثم اجتماع لجنة البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمني للمقابلات 11 مايو، ومن المقرر أن يتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة المشكلة لمقابلة المرشحين 18 مايو، وتبدأ جميع الاجتماعات والمقابلات من العاشرة صباحا بمبنى أمانة المجلس الأعلى للجامعات لكافة المرشحين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يطبق فيها المجلس الأعلى للجامعات التعديلات على المواد المنظمة لاختيار القيادات الجامعية، التي وافق عليها أعضاء المجلس الأعلى للجامعات بالإجماع عقب عرضها من قبل لجنة برئاسة رئيس جامعة المنصوة، الدكتور أشرف عبدالباسط، في وقت لاحق يناير الماضي.

وتتضمن التعديلات الجديدة أيضًا، زيادة عدد أعضاء اللجان المشكلة لاختيار القيادات الجامعية بحيث تتشكل لجنة اختيار رئيس الجامعة من عضوين يختارهما وزير التعليم العالي من ذوي الكفاءة والعلماء، وأربعة أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوي الخبرة في مجال التعليم العالي بينهم رئيس جامعة وتسند إليه رئاسة اللجنة المختصة بترشيحات منصب رئيس جامعة، بالإضافة إلى ٣ أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية.

كما أدخل تعديلًا على لجنة ترشيح عمداء الكليات والمعاهد بحيث تتشكل من عضوين من العلماء وأصحاب الكفاءات يرشحهمها المجلس الأعلى للجامعات وعضوين يرشحهمها مجلس الجامعة المعنية وعضو خامس يرحشه مجلس الكلية أو المعهد، وأرفق بالتعديلات استمارة معايير استرشادية للمافضلة لاختيار القيادات الجامعية.