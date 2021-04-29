إيران تسجل 385 حالة وفاة و19899 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل 385 حالة وفاة و19899 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و479 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 71351.

وذكرت سادات لاري أن 5367 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و938 آلاف حالة، وفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.