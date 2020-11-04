رسالة مفتوحة إلى المستشار الألماني تحذر من التسبب في حرب عالمية ثالثة



حذر عدد من المشاهير الألمان المستشار أولاف شولتس في رسالة مفتوحة من أن تسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.



وكانت الناشطة المعروفة في مجال حقوق المرأة أليس شفارتسر، والكاتب مارتن فالسر، والصحفي العلمي رانجا يوجيشوار، من بين الموقعين الـ 28 على الرسالة، التي تدعو شولتس إلى عدم إعطاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دافعا لتمديد الحرب إلى أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وكانت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الألماني (بوندستاج) وافقت أمس الخميس على تسليم أسلحة ثقيلة، من بينها دبابات مضادة للطائرات، إلى أوكرانيا.



وعلى عكس العديد من النقاد الذين اتهموا شولتس في الأسابيع الأخيرة بالتردد في الأمر، أعرب الموقعون على الرسالة عن دعمهم لجهود المستشار لمنع تصعيد حرب أوكرانيا إلى حرب عالمية.



وجاء في الرسالة: "لذلك نأمل أن تعود إلى موقفك الأصلي وألا تزود أوكرانيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بأسلحة ثقيلة أخرى... على العكس من ذلك، نحثك على بذل قصارى جهدك لضمان إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وحل وسط يمكن للطرفين قبوله".



وأضاف الموقعون أن انتهاك بوتين للقانون الدولي بمهاجمة أوكرانيا لا يبرر "قبول خطر تصاعد هذه الحرب إلى صراع نووي".



وأشارت الرسالة إلى أن المسؤولية عن نزاع نووي محتمل لا تقع على عاتق "المعتدي الأصلي" فحسب، بل أيضا على عاتق "أولئك الذين يعطونه بأعين مفتوحة دافعا للتصرف بطريقة إجرامية محتملة".



وقالت شفارتسر إنه يمكن للجمهور أيضا إضافة توقيعاته إلى الرسالة عندما يتم نشرها على الإنترنت.