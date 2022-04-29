

شدد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، على رفع كفاءة الطرق وتزين وتنسيق الحدائق وإزالة الإشغالات لإظهار المدينة بالرونق الحضاري والجمالي للمدينة استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وفي ثان المنتزه، تابعت هدى أبو كليلة رئيس الحي، الأعمال الخاصة برفع كفاءة الحدائق، وتهذيب وتقليم النباتات والأشجار والنخيل، وطلاء بردورات الأرصفة، وأعمال رفع المخلفات، وإزالة الإشغالات بنطاق الحي.



وفي حي وسط، قادت عزة سعد رئيس الحي حملة بمحور المحمودية بمشاركة الجهات والإدارات المعنية، وذلك لإزالة الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشارع، حيث أسفرت عن رفع وإزالة 40 حالة إشغال متنوع، ورفع كميات كبيرة من المخلفات لفتح وتوسعة الطريق أمام المارة والمرور.



كما تابعت سعد أعمال تطوير وتزيين الجزيرة الوسطى أمام مكتبة الإسكندرية بطريق الكورنيش، وأعمال تزيين وتطوير حدائق الكورنيش التي تتم بمعرفة إداراة الحدائق المركزية.



وأجرى حسين لبيب رئيس حي عامرية ثان جولة ميدانية لمتابعة الأعمال بالشارع ورفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل بنطاق الحي، حيث تضمنت الجولة حديقة الناصرية القديمة، ومنطقة الكابلات، وصينيه الهوارية بطريق مطار برج العرب لمتابعة حسن سير وانتظام الأعمال، كما تابع لبيب أعمال النظافة، مشددا على مسئولي شركة نهضة مصر لرفع كفاءة الخدمات المقدمه لأهالي الحي وتكثيف الأعمال استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وموسم الصيف.



وفي حي المنتزة أول، تابع اللواء محمد سحلول أعمال المختصين للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي بحدائق شوارع الحي لاستكمال زراعة حديات بلازات رمادا الكورنيش، ووضع شوالي مزروعات على شاطئ السرايا العام وميامي العام، وقص مسطح ميدان الفسحة، ومسطح بلازات المحروسة على الكورنيش.



فيما أشرفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب على أعمال رفع كفاءة الحدائق والتشجير بنطاق الحي، وزراعه ١٠٠ نبات دورانتا بحديقة الشاملة ورفع كفاءه حدائق بشاير الخير ١، فضلا عن أعمال النظافة وقص النجيل في الجزر الوسطي بطريق القباري السريع وإزالة الحشائش والنظافة والري كما تم تقليم نخيل ميدان البورصة وتقليم أشجار شارع الأمان والتخلص من المخلفات وتكثيف أعمال النظافة.



وفي حي العجمي تابع السيد موسي جهود الإرتقاء بالمظهر الجمالى لشوارع الحى ورفع كفاءة النظافة والحدائق واستكمال أعمال دهان الأرصفة حيث تم تكريك ونظافة نافورة شهر العسل، وزراعة 320 جازانيا ودورانتا ليمون، والنترا، وايفوربيا، كما تم تقليم النخيل وتبليط القمة بنخيل مشتل المكس، وشنت إدارة الرصد البيئى حملة نظافة مكثفة بمنطقة مول العجمى والمرور، واستكملت إدارة الشئون الإدارية أعمال دهان الأرصفة من أمام برج العائلة وحتى البوابة ٨ بواسطة عمال الإدارة .



وتابعت الدكتورة رباب مدني رئيس حي الجمرك أعمال استكمال دهان البلدورات بشارع قصر رأس التين، ومدخل قلعة قايتباي، كما تابعت أعمال إدارة الحدائق بالحي الخاصة بقص الأسيجة والمسطحات بجزر الكورنيش، وتهذيب الأسيجة بالمثلث أمام مسجد الفارسي.