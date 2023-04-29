 إيطاليا ترفع الحظر عن «شات جي بي تي» بعد علاج مخاوف الخصوصية - بوابة الشروق
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إيطاليا ترفع الحظر عن «شات جي بي تي» بعد علاج مخاوف الخصوصية

د ب أ
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 4:32 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 4:32 ص

أصبح برنامج «شات جي بي تي» الشهير الذي طورته شركة الذكاء الاصطناعي «أوبن آيه آي»، متاحا مجددا في إيطاليا بعد علاج المخاوف الخاصة بالخصوصية.

وقالت هيئة حماية البيانات المعروفة باسم «جارانتي» في بيان، إن شركة «أوبن آيه آي» أعادت تشغيل خدمتها في إيطاليا بتحسين الشفافية وحقوق المستخدمين الأوروبيين.

وأضافت أن «أوبن آيه آي« تمتثل الآن لعدد من الشروط التي طالبت بها الهيئة من أجل رفع الحظر الذي فرضته عليها في أواخر مارس الماضي.

وبشكل محدد، عملت «أوبن آيه آي» على تحسين الشفافية على موقعها فيما يتعلق بطريقة معالجة بيانات المستخدم ومنحت المستخدمين حقوق رفض معينة ووضعت حواجز للأطفال أقل من 13 عاما.

وكانت شركة «أوبن آيه آي» المدعومة من مايكروسوفت، قد واجهت اتهامات بعدم إبلاغ مستخدميها بالمعلومات التي يتم تخزينها منهم وبعدم امتلالكها لأساس قانوني لحماية وتخزين البيانات.

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