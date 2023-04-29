السلطات الإيطالية تأمر مجددا بقتل دب قتل عداء

طالبت السلطات الإيطالية في إقليم ترينتينو، حيث هاجم دب عداء عمره 26 عاما وقتله مؤخرا، مجددا بقتل الدب على الرغم من الاحتجاجات المطالبة بإنقاذ حياة الحيوان.

وأصدر رئيس الإقليم موريسيو فوجاتي مرسوما جديدا يوم الخميس يطالب بقتل الدب، حسبما أعلن الإقليم يوم الجمعة. إلا أن المرسوم يعلق أيضا قتل الدب حتى 11 مايو المقبل، عندما تعقد المحكمة الإدارية جلسة استماع بشأن مصير أنثى الدب.

وكانت أنثى الدب المعروفة باسم «جيه جيه 4»، قد هاجمت العداء وقتلته في مطلع أبريل الجاري.

وبعد فترة وجيزة من الحادث، أمر فوجاتي بقتلها للمرة الأولى، إلا أن المحكمة الإدارية في مدينة ترينتو عاصمة الإقليم علقت الأمر في أعقاب شكاوى ودعاوى قضائية من جماعات الدفاع عن الحيوان.

وذكر المرسوم أنه إذا تم التوصل إلى قرار في مايو، فيمكن أن يتم قتل أنثى الدب في أقرب وقت ممكن، وقال إنه كإجراء احترازي للسلامة العامة من المعقول قتل الحيوان بدلا من قبول أدنى خطر من اتصاله بإنسان مجددا.