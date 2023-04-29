فوز لايبزج وفرايبورج وتعادل يونيون برلين بالبوندسليجا

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تواصل الصراع على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا بعد فوز لايبزج وفرايبورج وتعادل يونيون برلين اليوم السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفاز لايبزج على ضيفه هوفنهايم 1 /صفر وفرايبورج على مضيفه كولون 1 /صفر وتعادل يونيون برلين سلبيا مع ضيفه باير ليفركوزن.

وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 /1 وتعادل اينتراخت فرانكفورت مع ضيفه أوجسبورج 1 /1.

ويحتل يونيون برلين المركز الثالث برصيد 56 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن فرايبورج صاحب المركز الرابع، وبفارق نقطتين عن لايبزج صاحب المركز الخامس.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، أحرز الهداف الفرنسي الدولي كريستوفر نكونكو هدف الفوز للايبزج في الدقيقة 28.

وعلى ملعب راين إينرجي ستاديون، قاد لاعب الوسط الياباني ريتسو دوان فريقه فرايبورج للفوز على مضيفه كولون بهدف سجله في الدقيقة 54.

وعلى ملعب مرسيدس بنز أرينا، اقتنص شتوتجارت فوزا مثيرا من ضيفه مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف.

وانتهى الشوط الاول بتفوق شتوتجارت بهدف حمل توقيع سيرهو جيراسي في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني أدرك جوليان فيجل التعادل لجلادباخ من ضربة جزاء في الدقيقة 78، لكن شتوتجارت حصل على ضربة جزاء قبل سبع دقائق من النهاية، تزامنت مع طرد كو إيتاكورا، ليحرز منها تانجوي كوليبالي هدف الفوز لأصحاب الأرض.

الفوز رفع رصيد شتوتجارت إلى 28 نقطة ليبتعد عن مثلث الهبوط ويتقدم للمركز الخامس عشر، وتوقف رصيد جلادباخ عند 36 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب دوتش بانك بارك فرض أوجسبورج التعادل بهدف لمثله على مضيفه اينتراخت فرانكفورت.

وتقدم فرانكفورت بهدف عكسي سجله إلفيس ريكسبيكاج بالخطأ في مرماه في الدقيقة 25 لكن إرميدين ديميروفيتش أدرك التعادل لأوجسبورج في الدقيقة 58.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع فرانكفورت رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع مقابل 31 نقطة لأوجسبورج في المركز الثالث عشر.