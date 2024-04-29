الخارجية الأمريكية: حماس يجب ألا يكون لها دور في الحكومة الفلسطينية بعد حرب غزة

قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية صامويل ويربيرج، إن مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة في غزة، أحد أهداف زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الاثنين، أن «واشنطن تبذل كل ما بوسعها لإيصال ودخول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع».

ولفت إلى أن «الولايات المتحدة تبذل جهودًا للتنسيق مع دول التعاون الخليجي؛ من أجل منع الأطراف الأخرى، وعلى رأسها إيران وحزب الله، من توسيع دائرة الصراع».

وذكر أن زيارة بلينكن للسعودية تستهدف بحث الوضع ما بعد الحرب، معقبًا: «في يوم ما ستنتهي الحرب، ويجب أن نكون مستعدين لاستئناف الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول إمكانية تأسيس دولة فلسطينية».

وأشار إلى أن واشنطن سمعت من الحكومة الإسرائيلية «النية» للعودة إلى المفاوضات بعد الحرب، منوهًا في الوقت نفسه، أن هناك اختلافات داخل الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

واستشهد بعدم الاتفاق بين السلطة الفلسطينية وحماس، وكذلك الاختلاف بين الأحزاب على المستوى الإسرائيلي، مؤكدًا أن واشنطن ترى بأن حماس يجب ألا يكون لها دور في الحكومة بعد الحرب.