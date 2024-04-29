علق الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي قال فيها إن تكلفة استضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، إن «رئيس الوزراء نوه في حديثه أن مصر لا تطلق على الوافدين مسمى (لاجئين)»، موضحًا أن «مصر تستضيف 9 ملايين وافد من الدول العربية والدول الإفريقية، بتكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار سنويًا».

وأضاف: «دكتور مصطفى مدبولي رجل مهذب عفيف اللسان، وممكن عفة لسانه منعته إنه يقول مصر بتعمل كده في وقت دول كبرى بتضرب النار على ما تسميهم لاجئين وليس وافدين».

ونوه أن «هناك دولًا كبرى في أوروبا ترحل اللاجئين، وتصدر قوانين تلغي أي التزام تجاههم»، مضيفًا: «هناك دول كبرى لا تستحق المعاهدات الدولية التي وقعت عليها وألزمتنا بيها ونحن احترمناها».

وأشار إلى أن «الدول الكبرى تُقاس بالسلوك الإنساني وقدرتها على الحفاظ على تعهداتها»، معقبًا: «كل ما الدولة كبرت قدرت تحتضن الآخرين، وقدر مصر إنها احتضنت الناس من كل مكان، المدن المصرية يدخلها الناس من كل بقاع العالم ويصبحون جزءًا من النسيج المصري، وأسماء كبيرة نبغت في مصر لأنها كانت على أرض وبين شعب يسوده الحب والمحبة».

وأكمل: «تظل تلك الروح موجودة عند الشعب المصري بنفس الشكل والطريقة، ونستقبل من يأتي لنا بكل الحب، حتى لو في دعوات من البعض تقول إننا نعاني، وربما تكون هناك فعلا معاناة، لكن المبادئ في أوقات كثيرة تتغلب على الاحتياجات».

واختتم حديثه بالقول: «هناك 9 ملايين وافد، أي يمثلون حوالي 9% من حجم السكان، النسبة ليست قليلة، لكن في نفس الوقت دي مصر التي تفتح أبوابها لاستقبال الناس، وفي ذات الوقت رقيبة على مصالحها، مش أي حد يدخل أو ممكن يخرب في المجتمع أو يقلب الدنيا عندنا».