علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، ومدرب الريدز يورجن كلوب، مؤكدا أن صلاح أسطورة بمعنى الكلمة، وحقق كل الأرقام القياسية كلاعب أفريقي وعربي.

أضاف أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، إن محمد صلاح قدم مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات التي لا يمكن أن ينكرها أحد، ولكن البعض يريد أن يشن هجوما لتشويه صورة وإنجازات صلاح.

تابع:" قد يكون هناك ضغط من بعض الحملات الإعلامية أو الأشخاص على إدارة ليفربول لبيع محمد صلاح قبل نهاية عقده مع ليفربول".

أشار:" محمد صلاح نجم مصري بطراز عالمي، نونيز ودياز مهاجمي لاعبي الريدز أهدرا عشرات الفرص المحققة التي صنعها لهم محمد صلاح، لو أحرزوا هذه الفرص كان الريدز حقق اللقب".

أكد أحمد موسى، أن محمد صلاح مستمر ومتواجد في ليفربول حتى نهاية عقده، كما أن المدير الهولندي الجديد لليفربول متمسك بتواجد الفرعون المصري».

واصل أحمد موسى:" المصريين بيشجعوا ليفربول لا، إحنا بنشجع ليفربول علشان محمد صلاح، محمد صلاح عمل أرقام قياسية محدش علمها في تاريخ ليفربول، وبعدين أزاي مدرب زي كلوب يطلع في نص الموسم يقول أنه ماشي وفريقه بينافس على كل البطولات بقرار زي دا خسرت كل حاجة".

أتم أحمد موسى بالتأكيد على أن محمد صلاح سيكون متواجد مع معسكر المنتخب الوطني المقبل، كما أن محمد صلاح واللاعبين المصريين نعول عليهم في حصد بطولة أمم أفريقيا 2025، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026.