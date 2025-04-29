صحة قنا تعقد ندوة توعوية لحجاج القرعة بالتعاون مع الداخلية

نظمت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، ندوة طبية موسعة لحجاج القرعة لهذا العام، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وذلك بقاعة الاجتماعات بإدارة قوات أمن قنا.

وعُقدت الندوة تحت إشراف الدكتورة ريم برغوت، مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، وبمشاركة فعالة من المواطنين المقبولين في قرعة الحج، حيث استهدفت الندوة تقديم الإرشادات الطبية والصحية الضرورية؛ استعداداً لأداء مناسك الحج.

وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الندوة التي ألقتها الدكتورة تغريد محمد يسّ، عضو إدارة الثقافة الصحية، تناولت أبرز النصائح الصحية الواجب اتباعها أثناء أداء الفريضة، وعلى رأسها الحفاظ على الجرعات العلاجية خاصة لمرضى "الضغط، والسكر، والقلب، والروماتيزم"، بالإضافة إلى أهمية شرب كميات كافية من المياه لتجنب "الجفاف، واستخدام واقي الشمس، وارتداء الملابس البيضاء"؛ لتخفيف تأثير الحرارة.

وشددت الندوة، على ضرورة ارتداء الكمامات والواقيات الشمسية للحماية من انتقال الأمراض، والرجوع للطبيب المرافق للبعثة المصرية فور الشعور بأي أعراض صحية، مع الالتزام الكامل بتوجيهات البعثة لضمان سلامة الحجاج.

فيما تابع وكيل وزارة الصحة بقنا، أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تنفذها مديرية الصحة بقنا لتأمين موسم حج صحي وآمن للمواطنين.