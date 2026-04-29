الأربعاء 29 أبريل 2026 12:47 م القاهرة
إنقاذ طفل بعمر 3 سنوات سقط في بئر بعمق 18 مترا في شمال سوريا

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 12:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أبريل 2026 - 12:33 م

أعلن الدفاع المدني السوري إنقاذ طفل / ثلاث سنوات / سقط في بئر بعمق 18 متراً بريف حلب الشمالي بشمال البلاد .

وأشار الدفاع المدني ، في بيان صحفي ، إلى جهود مشتركة في إنقاذ طفل بعمر ثلاث سنوات سقط في بئر ارتوازية بعمق نحو 18 متراً في بلدة شمارخ بريف حلب الشمالي أمس الثلاثاء.

وأضاف :"قام أحد المدنيين (شاب نحيل) بالنزول إلى البئر بمساعدة من فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ وإدار الكوارث في حلب، وتمكن من ربط الطفل العالق في البئر وإخراجه".

وأشار إلى أنه بعد إنقاذ الطفل قدمت فرق الدفاع المدني الإسعافات الأولية وتم نقله إلى مستشفى في مدينة اعزاز.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

