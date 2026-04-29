بلدية خانيونس تحذر من كارثة صحية بعد توقف محطة ضخ الصرف الصحي الرئيسية لنفاد الزيوت

أعلنت بلدية خان يونس جنوب غزة، اليوم الأربعاء، عن توقف محطات ضخ الصرف الصحي الرئيسية في منطقة «حسبة السمك» في وسط المدينة، وتلك الواقعة في حي «المواصي» عن العمل بشكل كامل وخلال ساعات، وذلك نتيجة «النفاد التام للزيوت وقطع الغيار الأساسية اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لهذه المحطات».

وحذرت البلدية في بيان لها، من «كارثة صحية وبيئية» جراء توقف هذه المحطات الحيوية عن العمل، ما سيؤدي إلى تدفق المياه العادمة في الشوارع والمناطق السكنية المحيطة، وخاصة في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، كذلك توقف عمليات معالجة وضخ الصرف الصحي؛ مما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة وتلوث البيئة البحرية والتربة.

وأطلقت البلدية صرخة استغاثة للمجتمع الدولي والمؤسسات الأممية والحقوقية بضرورة التدخل الفوري من خلال، ما يلي: تزويد خان يونس بالزيوت اللازمة لضمان استئناف عمل المحطات، وإدخال قطع الغيار لضمان عدم انهيار المنظومة الخدماتية بشكل نهائي.

وتتفاقم أزمة نقص الزيوت الصناعية وقطع الغيار في قطاع غزة، وسط تحذيرات متصاعدة من دخول القطاعات الحيوية مرحلة الانهيار، في ظل استمرار القيود على إدخال هذه المستلزمات الأساسية، والتي تُعد عصب التشغيل في مجالات الصناعة والطاقة والنقل.

ويحذر مختصون من أن استمرار منع إدخال الزيوت وقطع الغيار سيؤدي إلى تعطل الماكينات بالكامل خلال فترة قصيرة.