الإمارات وأذربيجان تناقشان مسار التعاون في الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية

عقدت الإمارات وأذربيجان، الاجتماع الثاني للجنة التعاون للشراكة الإستراتيجية، في العاصمة الأذربيجانية باكو، برئاسة كل من سعيد الهاجري، وزير دولة، ويالتشين رفاييف، نائب وزير الخارجية في أذربيجان، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأربعاء.

وناقش الجانبان، مسار التعاون بين البلدين وما تحقق من تقدم في مجالات متعددة، بما يدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة ويعزز العمل المشترك.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون في عدد من المجالات، من بينها الشئون السياسية والدبلوماسية والتعاون الاقتصادي والدفاع وإنفاذ القانون والتعليم والثقافة والتكنولوجيا المتقدمة فضلاً عن الطاقة والاستدامة، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق 2025- 2029 والمشاريع المشتركة ذات الأولوية.

وأكد الهاجري، أن هذا الاجتماع يجسد التطور المتنامي في العلاقات بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق مزيد من التكامل والتنسيق في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.