حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري يرحب بدعوة رئيس الأركان للحوار

رحب حزب التجمع الوطني الديمقراطي الجزائري "الأرندي" بدعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد بغية الخروج من الأزمة السياسية الحالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستكون المنفذ نحو تكريس إرادة االشعب وتجسيد الإصلاحات المنشودة.

وأكد الحزب في بيان، اليوم الأربعاء، أن موقفه هذا نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع المواطنين الغيورين على بلادنا.

وكان الفريق قايد صالح قد أكد أمس أن الحوار الجاد والواقعي والبناء هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الحالية بالجزائر، داعيا كافة الأطراف السياسية إلى المشاركة فيه، موضحا أن الجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف.