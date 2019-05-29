تموين مطروح: ضبط 515 عبوة كيك وجلاش وبسكويت منتهية الصلاحية في حملة على الأسواق

قال المهندس سيد أبو اليزيد، مدير مديرية تموين مطروح، إنه تم ضبط 515 عبوة كيك وجلاش وبسكويت، منتهية الصلاحية، وعدد من المخالفات التموينية في حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق.

وأكد مدير مديرية تموين مطروح، أن مفتشي إدارة الرقابة بالمديرية بالتنسيق مع قسم مباحث التموين، شنوا حملة على المحال التجارية و الأسواق بمدينة مرسى مطروح، حيث تم ضبط العديد من المخالفات التي كان من أبرزها ضبط أحد المحلات، مخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة ببعض المحال التجارية .

كما تم ضبط مخالفات بيع بأكثر من السعر الرسمي للسجائر، ومخالفات تتعلق ببعض المخابز البلدية، منها ضبط مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف، المستخدمة بالمخبز، أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات .

تم التحفظ على المضبوطات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر بمباحث التموين، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.