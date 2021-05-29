وزير الاقتصاد الليبي يدعو إلى تدشين منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر

دعا وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، اليوم السبت، إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين ليبيا والجزائر وفتح المعبر الجمركي الدبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية بين البلدين، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

ودعا الحويج، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي، اليوم، في الجزائر العاصمة، إلى "فتح المعبر الجمركي الموحد وتشكيل فريق عمل لتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، علاوة على فتح خطين تجاريين بحري وجوي بين الجزائر وليبيا".

وتطرق الحويج إلى "العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، والتي تشكل أرضية خصبة للتعاون المشترك والرقي بالتعاون في المجال الاقتصادي، مؤكدا أن المنتدى يعد الطريق الصحيح في هذا الاتجاه".

كما دعا الحويج رجال الأعمال في البلدين لتفعيل التعاون في مجال التجارة والاستثمار واغتنام فرصة عقد هذا اللقاء، للخروج بقرارات تخدم المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.

واقترح الحويج إبرام اتفاق بين المصرف المركزي الليبي ونظيره الجزائري، لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين، بقصد تشجيع المبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي الثنائي.

وتوقع وزير الاقتصاد الليبي أن تصل المبادلات التجارية بين البلدين في حال تجسيد مجمل هذه الاقتراحات، إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، (مقابل نحو 65 مليون دولار حاليا منها 59 مليون دولار صادرات جزائرية إلى ليبيا).