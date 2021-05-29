 فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى - بوابة الشروق
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فشل تجربة أمريكية لاعتراض صاروخ متوسط المدى

وكالات:
نشر في: السبت 29 مايو 2021 - 9:19 م | آخر تحديث: السبت 29 مايو 2021 - 9:19 م

ذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، اليوم السبت، أن سفينة حربية تابعة للجيش الأمريكي أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت الوكالة في بيان صادر عنها، ”هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى“، بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6)، وفقا لوكالة رويترز.

وتابعت الوكالة الأمريكية دون الخوض في تفاصيل: ”لكن عملية الاعتراض لم تتحقق“. ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اختبارات للدفاع الصاروخي. وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).


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