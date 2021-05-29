الصين تطلق مركبة شحن إلى محطة فضاء قيد الإنشاء

انطلقت مساء اليوم السبت مركبة الشحن الصينية غير المأهولة "تيانتشو 2" حاملة إمدادات رئيسية إلى محطة الفضاء الصينية قيد الإنشاء، وذكلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) .

وكانت مشكلات فنية قد أجلت الأسبوع الماضي إطلاقها المقرر عبر صاروخ من طراز "لونج مارش 7" فى ميناء ونتشانج الفضائي في جزيرة هاينان بجنوب الصين .

وتقول الصين إن أهمية تيانتشو 2 تنبع من جلب إمدادات ووقود إلى الجزء الرئيسى من المحطة الفضائية التى يطلق عليها تيان خه (الانسجام السماوي) التي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام القادم.

وكانت رحلة اليوم السبت شرطا مسبقا للقيام بمهمة مأهولة قادمة، بنقل ثلاثة رواد فضاء إلى الوحدة الأساسية. ومن المقرر أن تنطلق هذه البعثة من ميناء جيوتشيوان الفضائي في صحراء جوبي في حزيران/يونيو. وسيبقىون لمدة ثلاثة أشهر.

ولإكمال المحطة الفضائية، سيتم أيضا إطلاق مركبتى اختبار أخريين، تزن كل منهما نحو 20 طنا، إلى الفضاء. ومن المقرر القيام برحلتين أخريين للشحن ومهمتين مأهولتين في عام 2022.

وإذا توقفت محطة الفضاء الدولية عن الخدمة كما هو مخطط لها فى السنوات القليلة القادمة فإن الصين ستكون الدولة الوحيدة التى مازالت تشغل موقعا متقدما دائما في الفضاء.