قال الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن شبكة القطار الكهربائي الجديد ستنقل 1.3 مليون راكب يوميا مقارنة بمليون راكب تنقلها الشبكة الحالية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شبكة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن القطار الكهربائي سينقل بضائع بـ15 مليون طن، بضائع بحجم مليوني طن يوميًّا مقارنة بـ4.5 مليون طن تنقل حاليا.



وتابع: «السبب في ذلك هو سرعة القطارات التي تصل إلى 230 كيلو متر / ساعة للقطار الرئيسي والإقليمي و160 كيلو متر / ساعة لقطار البضائع، والسبب الثاني هو والانضباط والحساب الدقيق لزمن التقاطر».



وتتعاون شركة Siemens Mobility الألمانية مع مصر في بناء نظام سكك حديدية كهربائي وآمن ومستدام، يتألف من قطارات إقليمية عالية السرعة وقطارات شحن وشبكة سكك حديدية جديدة بطول 2000 كيلومتر.