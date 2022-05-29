قال المطرب نادر أبو الليف، إنه سيغادر المستشفى غدًا الإثنين، بعد إجراء التحاليل اللازمة، ليواصل رحلته العلاجية في المنزل.

وأضاف أبو الليف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أنّ الطبيب المعالج منعه من الكلام، انتظارًا لإجراء التحاليل غدا والاطمئنان عليه بشكل كامل.

وأشار إلى أنه أصيب بالتهاب حاد في الشعب الهوائية مع تضخم في الرئتين، مع ضعف في عضلة القلب بسبب زيادة في المجهود، موضحا أن سبب هذا المجهود هو إجراء بروفات مسرحية، إذ نُقل للمستشفى بعد يوم واحد فقط من إجراء البروفات.

وكان أبو الليف تعرض لوعكة صحية شديدة بشكل مفاجئ أسفرت عن نقله لأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، ودخل على أثرها العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث عانى من أزمة في التنفس تسببت في ضعف عضلة القلب نتج عنها أزمة قلبية.