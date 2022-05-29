اختفاء طائرة صغيرة على متنها 4 أشخاص في طريقها من كرواتيا لألمانيا

اختفت طائرة صغيرة على متنها 4 أشخاص من شاشات الرادار اليوم الأحد بعدما أقلعت من مدينة سبليت الكرواتية الساحلية باتجاه ألمانيا.

ويخشى أن تكون الطائرة، وعلى متنها الطيار وثلاثة ركاب، قد تحطمت فوق البحر الأدرياتيكي، وفقا لوسائل إعلام كرواتية.

وذكرت وزارة الداخلية الكرواتية أن أكثر من 100 من عمال البحث والإنقاذ يحاولون تحديد موقع الطائرة سيسنا 182، لكنهم لم يتوصلوا بعد لأي دليل يشير إلى مكان وجود الطائرة.

وقال مسؤولون إن عملية البحث تعقدت لسوء الأحوال الجوية. ووفقا لتقارير إعلامية محلية، فإنه بسبب الطقس السيء، لم يتمكن عمال الإنقاذ من استخدام مروحيات، واستخدموا بدلا منها طائرات مسيرة.