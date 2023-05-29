كوريا الجنوبية تسجل أعلى معدل للديون الاستهلاكية بين الاقتصادات المتقدمة

أظهرت بيانات مالية عالمية نشرت اليوم الاثنين أن معدل الديون الاستهلاكية إلى إجمالي الناتج المحلي في كوريا الجنوبية أصبح الأعلى بين الاقتصادات المتقدمة في العالم خلال الربع الأول من العام الحالي.

وبحسب بيانات معهد التمويل الدولي بلغ معدل الديون الاستهلاكية في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الحالي 2ر102% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأعلى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وجاءت هونج كونج في المركز الثاني بمعدل 1ر95% ثم تايلاند في المركز الرابع بمعدل 7ر85% وبريطانيا 6ر81% والولايات المتحدة 73% وماليزيا 1ر66% واليابان2ر65% والصين 6ر63%.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن كوريا الجنوبية هي الوحيدة بين الدول التي شملها التقرير وتتجاوز فيها الديون الاستهلاكية قيمة إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول. في الوقت نفسه فإن هذا المعدل تراجع بمقدار 3ر3 نقطة مئوية عن الربع الأول من العام لماضي الذي سجل 5ر105%.

وساهم استمرار البنك المركزي الكوري الجنوبي في زيادة أسعار الفائدة خلال العام الماضي في الحد من الاقتراض الاستهلاكي خلال الربع الأول من العام الحالي. ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 5ر3% خلال الفترة من أغسطس إلى يناير الماضيين.