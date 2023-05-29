عمرو أديب رافضا تقليل ظهور وزير المالية إعلاميا: لو مش هنسمع حاجة وحشة أهو نشوف الإنجازات

اعترض الإعلامي عمرو أديب، على المطالب التي وجهت لوزير المالية محمد معيط بتقليل الظهور في وسائل الإعلام.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، إنه يجب أن يكون هناك تواصل بين الوزير والمواطن، معقبا: «يا أخي لو مش هنسمع حاجة وحشة.. أهو نشوف الإنجازات.. ونقيس ونوزن».

كما انتقد أديب، عدم بث جلسات مجلس النواب لا سيما المهمة منها، والتي كان آخرها الجلسة التي حضرها نوقش فيها محمد معيط وزير المالية أمس الأحد، بشأن مشروع قانون فرض رسوم تنمية موارد الدولة.

وقال: «هو إحنا ليه مش بنشوف جلسات مجلس النواب.. لازم الناس تشوف تعليقات النواب وردود الوزراء».

وكان النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قد طالب وزير المالية بتقليل حديثه لوزير المالية، وقال مخاطبا معيط: «وأرجو أن تقلل كلامك لوسائل الإعلام لأن الرسائل تصل مغلوطة للمواطن، مطالبا بضرورة وجود متحدث رسمي لوزارة المالية لتوضيح المعلومات للمواطنين وأن تصل اليهم المعلومات الصحيحة».