 الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 13 طائرة مسيرة روسية خلال الليل - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 13 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

الدفاعات الجوية الأوكرانية
الدفاعات الجوية الأوكرانية
كييف - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 29 مايو 2024 - 9:47 ص

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 من أصل 14 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن جميع الطائرات المسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد الهجوم الجوي للعدو.

وذكرت قيادة القوات الجوية، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وريفني.

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