الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط 13 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

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أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 13 من أصل 14 طائرة مسيرة من طراز "شاهد -131/136" أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن جميع الطائرات المسيرة تم إطلاقها من منطقة بريمورسكو-أختارسك الروسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات إطلاق النار المتنقلة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية ووحدات الحرب الإلكترونية شاركت في صد الهجوم الجوي للعدو.

وذكرت قيادة القوات الجوية، أنه تم إسقاط الطائرات المسيرة فوق مناطق ميكولايف وكيروفوهراد وريفني.