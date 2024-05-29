تهديدات بوجود قنابل تستهدف عشرات المدارس في اليونان

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قالت الشرطة اليونانية إن العشرات من المدارس، في جميع أنحاء إقليم "آتيكا" اليوناني، تلقت تهديدات بوجود قنابل ، عبر البريد الالكتروني، صباح اليوم الأربعاء.

وزعمت رسائل البريد الإلكتروني المتطابقة، من مرسل مجهول، خارج اليونان أنه تم تخزين متفجرات في 35 مدرسة على الأقل في إقليم "آتيكا"، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأربعاء.

وجاء في الرسالة "سوف نفجركم مثلما فعل أخواننا في باريس" في إشارة إلى هجمات إرهابية سابقة .

وتعتقد السلطات أن التهديدات مجرد خدعة، مضيفة أن الهدف الواضح لأصحاب الرسالة هو إثارة الفزع.

وتجري الشرطة عمليات تفتيش في الموقع، بينما بدأ قسم مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقا لتحديد هوية المرسل.