علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مجزرة خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية، والتي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال خلال كلمته أمام الكتلة البرلمانية لحزب التنمية والعدالة، صباح الأربعاء: «لا يبرر أي معتقد قتل المدنيين الأبرياء حرقًا في الخيام، والعالم يتابع بشكل مباشر وحشية مصاص الدماء المدعو نتنياهو».

وتوجه بحديثه إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية، قائلًا: «أيديكم ملطخة بهذه الدماء (في غزة)، التزمتم الصمت فأصبحتم شركاء في مص الدماء الذي تمارسه إسرائيل».

ونوه أن الأمم المتحدة لم تتمكن من وقف الإبادة الجماعية، أو حتى حماية موظفيها أو العاملين الإغاثيين في القطاع المحاصر، مشيرًا إلى أن «الأمم المتحدة ماتت مع روحها بغزة وليس الإنسانية فحسب».

وأشار إلى أن «إسرائيل قتلت الإنسانية في غزة»، منوهًا أن «أوروبا قتلت قيمها وداست على كل المبادئ التي كانت سببا لوجودها».

وأضاف تعليقا على المجازر الإسرائيلية: «لدي كلمة أقولها للعالم الإسلامي، ماذا تنتظرون لاتخاذ قرار مشترك؟ سيحاسبنا الله وإياكم جميعا على هذا».

ولفت إلى أن «أي دولة - بما فيها تركيا – لن تكون آمنة ما لم تكن إسرائيل خاضعة لرقابة القانون الدولي»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «الأناضول».

وأكمل: «بتحالف البشرية يجب أن تتوقف هذه الإبادة الجماعية والوحشية والهمجية على الفور قبل أن يخرج نتنياهو وشبكة الإجرام التابعة له عن السيطرة تماما».

وذكر أن «أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة يعترفون بدولة فلسطين»، مشددًا على أنه «لا يمكن ترك القرار المشترك لـ147 دولة لأهواء 5 دول (الأعضاء الدائمون)».