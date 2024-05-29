السويد تتعهد بأكبر حزمة مساعدات عسكرية تقدمها لأوكرانيا

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تعهدت السويد بحزمة مساعدات عسكرية هي الأكبر التي تقدمها البلاد لأوكرانيا حتى الآن، بقيمة 3ر13 مليار كرونه سويدي (نحو 26ر1 مليار يورو).

وأعلنت الحكومة السويدية اليوم الأربعاء، أن الهدف من هذه الحزمة هو تعزيز كامل النظام الدفاعي الجوي لأوكرانيا.

وتشمل الحزمة طائرات وناقلات جند مدرعة.

وقال وزير الدفاع السويدي بال جونسون في مؤتمر صحفي: "أوكرانيا في أمس الحاجة لتعزيز دفاعها الجوي".

وهذه هي الحزمة الـ16 التي تقدمها السويد، وهي تقريبا ضعف سابقتها.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيي الشكر للسويد عبر منصة أكس، وأوضح أن هذا الدعم مهم لنظام الدفاع لدى بلاده.

وغرد زيلينسكي: "من المهم أيضا أن المساعدة السويدية لا تنقذ الأرواح الأوكرانية فحسب، ولكن تساعد أيضا في ضمان أمن وسلام على المدى الطويل في أوروبا".