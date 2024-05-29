شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على جنوب قطاع غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين ليل الثلاثاء/الأربعاء وأصيب آخرون في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك في وقت نقلت فيه (وفا) عن مصادر محلية في مدينة رفح جنوب القطاع أن الدبابات الإسرائيلية المتمركزة وسط مخيم يبنا بجوار مسجد الهدى في المدينة، وقرب مفرق كير وبجوار مسجد علي بن أبي طالب، وفي مناطق العودة والنجمة والشرقي وفي ملعب برقة وسط مخيم الشابورة، تقصف بين الحين والآخر منازل لمواطنين بالقذائف.

وأضافت المصادر أن طيران وآليات إسرائيلية فتحت الأسلحة الرشاشة صوب منازل المواطنين وسط وغرب مدينة رفح، وفي محيط منطقة تل زعرب جنوب غرب المدينة.

وأصيب 5 فلسطينيين في قصف للطيران الحربي الإسرائيلي على منزل في حي الصبرة بمدينة غزة، بحسب وفا.