مروان عطية: نستحق التتويج بالدرع بعد موسم صعب

أكد مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي قدم أداءً مميزًا للغاية استحق من خلاله التتويج بلقب الدوري الممتاز، بعد منافسة قوية وشاقة حتى الأنفاس الأخيرة.

وقال مروان عطية إن بطولة الدوري جاءت بعد تعب وصعوبة كبيرة، وأكد أن الفريق تعامل مع المباريات الست الأخيرة كأنها مباريات كؤوس ونجح في تخطيها وتحقيق الفوز بها جميعًا ليعود ويُتوج بلقب الدوري.

وتمنى مروان عطية أن يوفق الأهلي في المرحلة المقبلة ويواصل تحقيق الانتصارات، مؤكدًا أن بطولة الدوري صفحة وأغلقت، وأن الفريق سوف يبدأ من الآن التفكير في مشاركته بكأس العالم للأندية.