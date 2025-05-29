برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وضمن برامج وزارة الثقافة، تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الخميس، قافلة ثقافية وفنية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، تستمر على مدار ثلاثة أيام، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي ودعم الموهوبين.

تُقام فعاليات القافلة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتبدأ في الخامسة مساءً بعرض فني تقدمه فرقة بيت ثقافة الباويطي.

وفي صباح اليوم الثاني، تنتقل القافلة إلى مدرسة القصر الإعدادية، حيث تُنفذ مجموعة من الورش الفنية، منها: ورشة تصميم أقنعة بالفوم للأطفال، وورشة حلي وإكسسوارات، وورشة لتعليم أساسيات الخط العربي، إلى جانب عرض لعرائس القفازية.

كما تُعقد في الرابعة مساءً محاضرة تثقيفية بعنوان "الهوية الثقافية للواحات البحرية"، يعقبها أمسية شعرية بمشاركة نخبة من شعراء المنطقة.

وتُستكمل فعاليات اليوم الثالث في العاشرة صباحًا بمدرسة الباويطي الإعدادية، وتشمل ورشة لتعليم الخط العربي، وورشة تصميم مجسمات، وأخرى لتنفيذ حلي وإكسسوارات، إلى جانب عرض جديد لعرائس القفازية.

ويُختتم البرنامج مساء اليوم الثالث في بيت ثقافة الباويطي بلقاء ثقافي بعنوان "تأثير السوشيال ميديا على الثقافة المحلية"، يعقبه أمسية شعرية.

تأتي القافلة ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وينفذها فرع ثقافة الجيزة، برئاسة كرم ربيع، في إطار جهود وزارة الثقافة لنشر الفنون وتعزيز الوعي الثقافي، خاصة في المناطق البعيدة والمحرومة، بما يُسهم في اكتشاف وتنمية مواهب الشباب.