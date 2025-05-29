3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة

استشهد 13 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفاد مراسل وفا، باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال منزلاً يعود لعائلة عزام وروضة للأطفال في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وأضاف، أن رجلا وزوجته الحامل استشهدا وأصيب آخرون، جراء قصف مسيرة للاحتلال مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، إضافة إلى انتشال جثمان مواطن جرّاء قصف سابق للاحتلال على بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

كما استشهد الطفل أحمد عواد صرصور (13عاما) وأصيب آخرون، إثر قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأشار مراسلنا، إلى أن عدد من المواطنين أصيبوا بجروح برصاص الاحتلال قرب مركز لتوزيع المساعدات في ما يسمى بـ "محور موراج" جنوب غرب خان يونس.

ومنذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر عام 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 54,084 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 123,308، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.