 الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ثالث مواجهات سلسلة نهائي دوري سوبر السلة

محمد عبد المحسن
نشر في: الخميس 29 مايو 2025 - 8:10 م | آخر تحديث: الخميس 29 مايو 2025 - 8:10 م

حقق فريق السلة رجال بنادي الاتحاد السكندري انتصاره الثاني على حساب الأهلي بنتيجة 76-73، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، في المواجهة الثالثة من سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر والتي تقام بنظام «Best Of 5».

تفوق الاتحاد السكندري في الربع الأول بنتيجة 20-19، وحافظ على تفوقه في الربع الثاني 37-36، فيما تفوق الأهلي في الربع الثالث بنتيجة 58-53، قبل أن يعود الاتحاد في الربع الاخير ويستعيد التفوق ويحسم المباراة بنتيجة 76-73.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الاتحاد بنتيجة 88-76، بعدما فاز الاتحاد السكندري في المباراة الأولى، الأحد الماضي، بنتيجة 83-73.

وتقدم الاتحاد في نتيجة المباريات بنتيجة 2-1، فيما تقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء السبت المقبل على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.


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